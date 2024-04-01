  • 21 апреля 202421.04.2024воскресенье
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Матпомощь на первоочередные нужды уже получили 29 семей в Тюменской области

Общество, 15:09 21 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29 семей в Тюменской области, чьи дома оказались подтопленными в результате паводка, получили материальную помощь на первоочередные нужды по данным на 21 апреля.

Напомним, что оперативно оказать материальную помощь поручил губернатор Александр Моор. Отмечается, что выплата не является компенсацией ущерба от паводка, эти деньги выдаются, чтобы поддержать людей в первое, самое сложное время.

Выплата предоставляется на семью, независимо от численности и состава. Для получения материальной помощи не нужно предоставлять никаких документов, кроме заявления.

Заявление можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ, а также на портале "Госуслуги".

Размер компенсации ущерба от паводка будет определяться после того, как подвергшиеся подтоплению дома обследует специальная комиссия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# материальная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 21.04.2024Тюменские агрономы советуют в апреле провести санитарную обрезку сада
16:49 21.04.2024Специалисты со знанием китайского стали более востребованными в Тюменской области
16:25 21.04.2024300 тонн песка уложили в дамбу жители Ярково 21 апреля
15:48 21.04.20241 тысяч 200 тонн рыбы вырастили в Тюменской области с начала года