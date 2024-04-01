Матпомощь на первоочередные нужды уже получили 29 семей в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29 семей в Тюменской области, чьи дома оказались подтопленными в результате паводка, получили материальную помощь на первоочередные нужды по данным на 21 апреля.

Напомним, что оперативно оказать материальную помощь поручил губернатор Александр Моор. Отмечается, что выплата не является компенсацией ущерба от паводка, эти деньги выдаются, чтобы поддержать людей в первое, самое сложное время.

Выплата предоставляется на семью, независимо от численности и состава. Для получения материальной помощи не нужно предоставлять никаких документов, кроме заявления.

Заявление можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ, а также на портале "Госуслуги".

Размер компенсации ущерба от паводка будет определяться после того, как подвергшиеся подтоплению дома обследует специальная комиссия.