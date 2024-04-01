В Нижнетавдинском районе при пожаре погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в частном доме в с. Киндер Нижнетавдинского района. Сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило во втором часу ночи 22 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома. Пожар был ликвидирован на площади 160 кв. м. В тушении задействовали 11 человек личного состава и пять единиц техники.

Причина пожара устанавливается.