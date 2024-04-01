Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны Тюменской области с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем пожарной охраны поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны Тюменской области губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, в 2024 году пожарной охране России исполняется 375 лет. С момента основания и по сегодняшний день ее специалисты профессионально и надежно защищают всех от огня. В сложнейших ситуациях, благодаря своему героизму, мужеству и слаженным действиям, пожарным удается одолеть эту стихию.

Тюменские специалисты пожарной охраны всегда на страже безопасности. Три года назад, чтобы улучшить оперативность реагирования и защитить от огня небольшие села, в регионе создана противопожарная служба. Ежегодно на вооружение ее специалистам, а также пожарным-спасателям регионального управления МЧС России поступает новая техника. Она уже не раз позволяла на порядок повысить способность выявлять очаги горения, тушить их на самой ранней стадии, в том числе в труднодоступной местности. Активно используются и современные технологии: беспилотные летательные аппараты при патрулировании территорий и система видеомониторинга лесных пожаров.

"Благодарю сотрудников противопожарной службы за ответственный подход к делу, верность выбранной профессии и славным традициям. Впереди очередной пожароопасный сезон. Региональная группировка сил и средств готова эффективно и слаженно решать все стоящие задачи и поставить надежный заслон на пути огня. Желаю вам здоровья, успехов в работе на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.