Новая рабочая неделя перед майскими выходными будет на один день больше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На один день больше предстоит трудиться россиянам на новой неделе, с 22 по 27 апреля включительно. Это связано с предстоящими майскими выходными, сообщает Минтруд.

"Отдыхать будем дважды по четыре дня — по случаю праздника Весны и Труда и Дня Победы: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая", - уточнили в ведомстве.

Также в мае есть несколько поводов, чтобы поздравить друг друга. К примеру, 7 мая — День радио, праздник работников всех отраслей связи,19 мая — День фармацевтического работника, 21 мая — День полярника, 26 мая — День химика, День российского предпринимательства, 27 мая — Общероссийский День библиотек.