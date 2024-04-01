Два профессора ТюмГУ стали членами-корреспондентами РАЕН

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Профессора кафедры прикладной и технической физики Школы естественных наук Анатолий Кислицын и Сергей Удовиченко избраны членами-корреспондентами Западно-Сибирского отделения Российской академии естественных наук, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Дипломы членов РАЕН, удостоверения и нагрудные знаки были вручены на Национальной научно-технической конференции "Решение прикладных задач нефтегазодобычи на основе классических работ А. П. Телкова и А. Н. Лапердина", проходившей в Тюменском индустриальном университете.

На научном мероприятии Анатолий Кислицын представил доклад "Определение оптимального технологического режима эксплуатации газоконденсатной скважины на основе метода удельных объемов", Сергей Удовиченко выступил с сообщением "Микроэлектроника для приборостроения в нефтегазовой отрасли".