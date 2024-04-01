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Информация о гибели человека в реке Тобол из-за паводка, не соответствует действительности

Происшествия, 17:29 22 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Информация о гибели человека в реке Тобол из-за паводка – фейк, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Трагедия по данным управления МЧС России по Тюменской области, действительно произошла в минувшее воскресенье. Но причиной гибели стала перевернутая лодка во время рыбалки. Двое рыбаков смогли спастись, третий – утонул.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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