Информация о гибели человека в реке Тобол из-за паводка, не соответствует действительности
Происшествия, 17:29 22 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Информация о гибели человека в реке Тобол из-за паводка – фейк, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Трагедия по данным управления МЧС России по Тюменской области, действительно произошла в минувшее воскресенье. Но причиной гибели стала перевернутая лодка во время рыбалки. Двое рыбаков смогли спастись, третий – утонул.
Обстоятельства происшествия выясняются.