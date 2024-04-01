Жители и гости Тюмени определят лучшее летнее кафе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Гостеприимство летней Тюмени 2024" организовала администрация города со стартом сезона летних кафе. Жители и гости города могут принять участие в голосовании за лучшую веранду, сезонное кафе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

"По аналогии с 2023 годом в конкурсе примут участие автоматически все сезонные (летние) кафе, получившие положительный результат рассмотрения уведомления. Конкурс пройдет в два этапа", - отметили в ведомстве.

Первый – на информационном слое "Летние веранды" портала "Тюмень-наш дом" горожане и гости областной столицы смогут проголосовать при посещении того или иного летнего кафе, либо без посещения. На втором этапе жюри оценит конкурсантов и определит победителей среди вышедших в полуфинал по наибольшему количеству отметок "нравится".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, сезон летних веранд стартовал в Тюмени с 1 апреля. Число уведомлений на данный формат общепита увеличился на 43 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анжела Лебедева