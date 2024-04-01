Тюменскому центру "Аванпост" передали знамя 368-й стрелковой Краснознамённой Печенгской дивизии

| Фото: центр "Аванпост72" | Фото: центр "Аванпост72"

Знамя 368-й стрелковой Краснознамённой Печенгской дивизии передали на хранение тюменскому центру "Аванпост". Директор Николай Савченко получил его из рук руководителя акции "Сила в Правде!", начальника Балтийского высшего военно-морского училища имени Ф. Ф. Ушакова, контр-адмирала Вячеслава Сытника.

"Боевое знамя займет самое достойное место в центре и будет еще одним символом ратной доблести наших предков. Гордимся принять на хранение эту реликвию", - отметил Николай Савченко.

| Фото: центр "Аванпост72" | Фото: центр "Аванпост72"

368-я стрелковая дивизия сформирована осенью 1941 года в Тюмени. Личный состав — призывники из Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей. За образцовое выполнение заданий при форсировании реки Свирь и проявленные мужество и доблесть дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени. За бои за овладение городом Петсамо дивизии присвоено почётное наименование Печенгской, сообщает центр "Аванпост".