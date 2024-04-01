26 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "О чем рассказали цветы". 0+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Цифрум") начнется встреча "Навыки и компетенции, необходимые для работы на маркетплейсах". 18+

Интересное в этот день:

1164 — во Владимире князь Андрей Боголюбский закончил строительство крепостных стен Владимира.

1658 — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1803 — тысячи фрагментов метеорита упали в районе города Л’Эгль.

1903 — основан испанский футбольный клуб "Атлетико Мадрид".

1933 — в нацистской Германии создано гестапо.

1936 — в советской милиции введены персональные звания.

1965 — 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днём (в 1948-1964 годы был рабочим).

1966 — Ташкентское землетрясение силой 8 баллов.

1986 — авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

1999 — компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

2003 — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.