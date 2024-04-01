Модульную котельную установят в детсаду Краснодона тюменские специалисты

| Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Модульную котельную установят тюменские специалисты в детском саду "Ягодка" города Краснодона. Об очередном объекте, где в этом году установят современное теплоснабжение рассказал глава Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

"Обсудили с подрядчиком место планируемой площадки для установки модульной котельной. В ближайшие дни начнутся работы по планировке участка под установку модульной котельной, а также внутренние и наружные работы на системах тепло- и газоснабжения", - уточнил глава.

Специалисты Тюменской области установят такие котельные в нескольких учреждения образования, культуры и спорта. По оценке Сергея Козенко, благодаря шефу-региону новый отопительный сезон начнется своевременно и качественно. В зданиях будет тепло, а значит дети смогут заниматься в комфортных условиях.