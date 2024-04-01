Фонтаны на набережной в Тюмени запустят 1 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фонтаны на набережной Туры в Тюмени планируется запустить 1 мая. В настоящее время подрядчики проводят его расконсервацию, сообщили в городской администрации.

Часть фонтанов в городе уже работают. Так, они запущены на аллее Молодоженов в Калининском административном округе. К запуску готовят объекты у Информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте, 15, и в Комсомольском сквере. Там осуществляется чистка и тестирование оборудования. В остальных округах фонтаны включат к 1 мая.

Всего на балансе муниципалитета 20 фонтанов: "Каскад" и "Ручеек" на набережной Туры, по шесть фонтанов в Восточном и Центральном округах, по три – в Калининском и Ленинском. В их числе фонтаны на Цветном бульваре, на площадях Единства и Согласия, Борцов Революции, в скверах Корабельном, Ветеранов энергетики, Тружеников Тыла, на бульваре Николая Чукмалдина, в Загородном саду.