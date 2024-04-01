Тюменские дорожники на 80 % выполнили фрезерование улицы в Калининском округе

t.me/tmndom t.me/tmndom

Ремонт улиц Льва Толстого и Барнаульской в Калининском округе Тюмени ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Подрядная организация отфрезеровала 80 % асфальтобетонного покрытия на ул. Толстого.

Дорожники установили более 600 погонных метров бетонного бортового камня, что составляет 60 % от общего объема работ, сообщает городская администрация.

t.me/tmndom t.me/tmndom

"Чтобы бортовой камень исправно прослужил весь срок эксплуатации, важно соблюдать технологию его монтажа. Сначала специалисты разрабатывают грунт (готовят траншею), затем ее отсыпают щебнем, устанавливают бортовой камень, после чего производят бетонирование, а далее образовавшуюся канавку (на строительном языке – штрабу) закладывают щебнем и укладывают асфальт", - рассказали в профильном департаменте.

После того окончания работ по монтажу бортового камня начнутся работы на тротуаре - рабочие ликвидируют дефекты и обновят покрытие.

На ул. Барнаульской подрядная организация фрезерует дорожное полотно и разрабатывает грунт для установки бортового камня.