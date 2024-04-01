На трассе Тюмень - Омск действуют ограничения по скорости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения по скорости движения автотранспорта действуют на участке федеральной автодороги Тюмень - Омск с 353 по 363 км. Максимально разрешенная скорость - 50 км/час, сообщает Уралуправтодор.

Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах, расположенных на данном участке автодороги - 30 км/час. Кроме того, запрещен проезд грузового транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн, габаритами свыше 3 метров.

Ограничения введены до окончания паводкоопасного периода.