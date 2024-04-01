  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На трассе Тюмень - Омск действуют ограничения по скорости

Общество, 19:07 25 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения по скорости движения автотранспорта действуют на участке федеральной автодороги Тюмень - Омск с 353 по 363 км. Максимально разрешенная скорость - 50 км/час, сообщает Уралуправтодор.

Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах, расположенных на данном участке автодороги - 30 км/час. Кроме того, запрещен проезд грузового транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн, габаритами свыше 3 метров.

Ограничения введены до окончания паводкоопасного периода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движение , паводок , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 25.04.2024В двух городах Ямала пройдут съемки сериала "Полярный"
19:43 25.04.2024В Тюменской области 107 семей получили матпомощь за подтопленные дома
19:21 25.04.2024В Тобольском районе река Иртыш поднялась за сутки на 25 см
19:07 25.04.2024На трассе Тюмень - Омск действуют ограничения по скорости