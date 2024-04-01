Аллея певчих птиц появится в Тюмени

| Фото: Радио Дача | Фото: Радио Дача

В Тюмени появится Аллея певчих птиц. Она расположится в Гилёвской роще, сообщает Радио Дача.

Тюменцев приглашают принять участие в её создании. Для этого необходимо сделать скворечник и принести его на финал конкурса "Народный скворечник". Мероприятие состоится 28 апреля на детской площадке Гилёвской рощи, начало в 12 часов. Участников ждут подарки от партнёров конкурса.

Подробности в официальной группе "Радио Дача Тюмень" во Вконтакте или по телефону в Тюмени 21-88-21.

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