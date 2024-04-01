Владимир Якушев: в УФО используется весь арсенал методик для строительства соцобъектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле вопросы развития социальной инфраструктуры в регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства.

По его словам, серьёзную поддержку в решении этих задач субъектам УФО оказывает бизнес. Коммерческий сектор активно включается в работу на условиях государственно-частного партнёрства: обеспечивает появление объектов здравоохранения, образования и культуры, используя при этом меры государственной поддержки.

Так, с 2020 года в УФО по концессиям и иным формам государственно-частного партнёрства (ГЧП) построен 31 объект (10 по концессиям, 21 – по другим формам ГЧП), ещё один объект – с применением механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Регионы Уральского федерального округа используют весь арсенал методик, которые помогают в строительстве и реконструкции объектов социальной сферы. Эффективны все инструменты – инфраструктурные кредиты и облигации, концессии, другие формы государственно-частного партнёрства. Выбор между ними зависит от конкретных условий, при которых идёт работа над объектом: от задач и возможностей регионов и бизнеса, от экономики проекта. В каждом случае происходит подбор наиболее оптимального варианта, который обеспечит необходимый результат по повышению качества жизни людей", – подчеркнул Владимир Якушев.

В планах на 2024 год – строительство 18 социальных объектов с привлечением бизнеса. 17 из них будут возведены по договорам концессии, один – с использованием инфраструктурных облигаций АО "ДОМ.РФ". В 2025-2026 годах по концессиям и другим формам государственно-частного партнёрства будут построены ещё 15 объектов.