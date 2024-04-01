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Жителям Глышманово напомнили о правилах пожарной безопасности

Общество, 15:44 28 апреля 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Профилактические рейды проходят в населённых пунктах Голышмановского городского округа. Ежедневно сотрудники МЧС России призывают население к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.

Жителям напоминают основные правила безопасности при действующем в Тюменской области особом противопожарном режиме, а также меры безопасности в быту, призывают соблюдать бдительность при использовании печей, газового оборудования и электроприборов.

Рейды проводятся как в будние дни, так и в выходные, когда большинство жителей заняты уборкой на приусадебных участках. В минувшие выходные инспекторы МЧС посетили шесть населённых пунктов.

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# ГУ МЧС России , профилактика пожаров

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