Тюменцы могут развить гибкие навыки на образовательном треке "Классный лидер"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые люди Тюменской области смогут развить гибкие навыки на образовательном треке "Классный лидер" проекта "Школа лидеров".

Тюменцы пройдут лекции и выполнят тематические тесты. Лучшие участники получат возможность стажировки на событиях молодежных команд региона, лидеров и сообществ. Подать заявку можно до 13 мая в сообществе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, проживающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Как пишет КП-Тюмень, участники могут выбрать одно из трех направлений проекта: "Твори", "Делай добро" или "Сохраняй природу".

С 18 мая по 1 июня молодежь в онлайн-формате поучаствует в лекциях. Наставники направлений расскажут о региональных и федеральных кейсах, поделятся полезными ресурсами и тренингами по развитию компетенций, а также ответят на интересующие вопросы.

Затем участники пройдут шесть модулей в треке "Надпрофессиональные компетенции" на платформе Твойуниверситет.рф и выполнят задания. 2 июня состоится экзамен — итоговый тест проекта в онлайн-формате. За посещение лекций, выполнение заданий и прохождение теста молодые люди получат баллы. По итогам образовательной программы 100 лучших участников пригласят на недельные стажировки, которые пройдут с 4 по 30 июня.

Самые активные участники по итогам стажировок получат "Набор стажера" — брендированные призы проекта.

"В современном мире молодежи необходимо обладать широким кругом компетенций, чтобы быть лидером в выбранном виде деятельности. Благодаря участию в треке "Классный лидер" молодые люди смогут не только развить свои компетенции и получить новые знания, но и применить их на стажировке и получить практический опыт", — рассказаларуководитель проекта "Школа лидеров" Айгерим Уакпаева.