Участница программы "Земский фельдшер" лечит земляков деревне Ярковского района

| Фото: ИА "Тюменская линия", архив | Фото: ИА "Тюменская линия", архив

Участница программы "Земский фельдшер" лечит земляков д. Варвариной Ярковского района. Фельдшер Лейсан Хасанова вернулась на родину после обучения в Тюменском медколледже несмотря на предложения от городских поликлиник, сообщает департамент здравоохранения.

"Я сама выросла в деревне и прекрасно понимаю ценность медицинского работника ФАПа. Фельдшер из моих воспоминаний детства – это главный человек в деревне, которому доверяли самое дорогое – здоровье. Вот и я не захотела и не смогла оставить пустующий фельдшерско-акушерский пункт в Варваре", - поделилась медработник.

В деревне она трудится уже полтора года и сейчас Лейсан Хасанова сама является наставником начинающих коллег. Молодой специалист помогает 800 жителям населенного пункта. ФАП оснащен необходимым оборудованием, есть интернет и новый автомобиль.

По ее мнению, программа "Земский фельдшер" является отличной мерой поддержки молодых специалистов на селе. Положенную по программе выплату вложила в приобретение машины, на которой при необходимости выезжает на дом для оказания помощи пациентам.