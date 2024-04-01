Тюменцам рассказали, что нужно знать начинающим спортсменам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Если человек решил, что ему необходимо заниматься спортом, то эксперты советуют начинать с непродолжительных прогулок по 10 тыс. шагов, что позволит подготовить организм к грядущим нагрузкам.

Для такого вида упражнений идеально подходит рельефная пересеченная местность. Корреспондент издания "Тюменская область сегодня" выяснил, что нужно знать перед началом занятий спортом на улице. Мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов также обращает внимание на важность разминки перед любым занятием спортом. Ей следует уделить не менее 15 минут. А сосредоточиться стоит на тех группах мышц, которые будут задействованы в тренировках. Эксперт отмечает, что не все сезоны года подходят для того, чтобы начать тренировки на улице. Так, он не советует новичку заниматься зимой. В это время нагрузка на неподготовленный организм будет слишком большой, что негативно скажется на состоянии человека и может привести к болезням.

"Если грамотно выстроить тренировочный процесс, – тщательно размяться, придерживаться средней интенсивности, сразу после тренировки идти в тепло, выбрать подходящую одежду, то риски минимизируются", – поделился подробностями Михаил Прыгунов.

Время выполнения комплекса упражнений для начинающего спортсмена должно составлять приблизительно 30 минут. После того, как организм человека окрепнет продолжительность тренировки можно наращивать.