Саперные щупы получили бойцы на СВО из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Саперные щупы, миноискатели и "кошки" получили бойцы инженерно-саперной роты из Тюменской области. Правительство региона отправило очередную партию необходимого оборудования.

"Это все необходимые вещи, которые помогают нам справляться с поступающими задачами. Победа будет за нами!", - оценил посылку военнослужащий инженерно-саперной роты.

Уже с полученным оборудованием бойцы записали видеоролик из передовой, в котором поблагодарили земляков за поддержку, пишет инфоцентр регионального правительства.