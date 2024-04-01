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Саперные щупы получили бойцы на СВО из Тюменской области

Общество, 16:45 30 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Саперные щупы, миноискатели и "кошки" получили бойцы инженерно-саперной роты из Тюменской области. Правительство региона отправило очередную партию необходимого оборудования.

"Это все необходимые вещи, которые помогают нам справляться с поступающими задачами. Победа будет за нами!", - оценил посылку военнослужащий инженерно-саперной роты.

Уже с полученным оборудованием бойцы записали видеоролик из передовой, в котором поблагодарили земляков за поддержку, пишет инфоцентр регионального правительства.

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# гуманитарная помощь , СВО

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