Саперные щупы получили бойцы на СВО из Тюменской области
Общество, 16:45 30 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Саперные щупы, миноискатели и "кошки" получили бойцы инженерно-саперной роты из Тюменской области. Правительство региона отправило очередную партию необходимого оборудования.
"Это все необходимые вещи, которые помогают нам справляться с поступающими задачами. Победа будет за нами!", - оценил посылку военнослужащий инженерно-саперной роты.
Уже с полученным оборудованием бойцы записали видеоролик из передовой, в котором поблагодарили земляков за поддержку, пишет инфоцентр регионального правительства.