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Два человека погибли на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:15 02 мая 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли на пожарах в Тюменской области с 22 апреля по 1 мая, один человек был травмирован, сообщает региональное управление МЧС России.

За минувшую неделю на территории области ликвидировано 15 техногенных пожаров, на тушение травы пожарные выезжали 20 раз. Спасатели также выезжали на дорожно-транспортные происшествия, в них пострадали 13 человек.

Основные причины возгораний: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печи.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ДТП , пожары

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