В Тюменской области помогают предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка, продолжает работу в Тюменской области — 8-932-479-34-33. Бизнесменов волнуют вопросы, касающиеся сроков доставки, логистики, отсрочки платежей.

По данным на 2 мая, за помощью по горячей линии обратились предприниматели из Ишимского, Упоровского, Абатского, Ялуторовского, Викуловского районов, Ишима. Среди них есть представители торговых предприятий и сельхозпроизводства.

“Для тех, кто специализируется на молоке основная проблема заключается в сроках доставки. Дороги частично затоплены, а федеральные трассы не справляются с транспортным потоком. Проработали альтернативные пути, а также договариваемся о пропуске молоковозов с ГИБДД, чтобы сократить время доставки”, – написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Еще одна проблема с которой столкнулись предприниматели – нарушение логистики. Большие и малые дороги оказались подтопленными. Предпринимателям помогли наладить поставки продуктов и других товаров водным путем. “Продолжаются обращения по выдаче льготного микрозайма и отсрочки платежей. Есть и те, кому нужна юридическая поддержка. Всем стараемся помочь”, – написал Андрей Пантелеев.