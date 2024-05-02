На улице Ленина в Тюмени продолжается капитальный ремонт

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Капитальный ремонт продолжается на ул. Ленина в Тюмени. Перекрыты участки дорог от ул. Красина до ул. Челюскинцев. Об этом в Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

В рамках выездного рабочего совещания с коллегами из ГИБДД, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, представителями подрядчика он обсудил ход строительства объекта, а также вопрос корректировки схемы движения.

“Работы ведутся активно, строители использовали также выходные и праздничные дни. После того как полностью снимут верхний слой асфальта, сетевые организации приступят к замене изношенных коммуникаций. Параллельно археологи будут вести свои работы”, – написал Руслан Кухарук.

За строительный сезон – 2024 будет сделано более одного километра. Работы планируется выполнить и на примыкающих улицах: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Республики до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого.

В рамках проектных решений предусмотрено создание комфортной среды для пешеходов, кроме того, будут проложены велодорожки, сделано новое наружное освещение, обустроены остановочные комплексы, высажены деревья и кустарники.

Подрядчик готов к выполнению работ, необходимые материалы заказаны.

“Что касается организации временной схемы движения в центре города, то сегодня был проведен анализ транспорта и на основании полученных данных днем осуществляется перенастройка светофоров”, – добавил глава города.

Автоинспекторы готовы помогать водителям ориентироваться в новой транспортной схеме.