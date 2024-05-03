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Четыре тюменца отмечены наградами президента России

Общество, 21:37 02 мая 2024

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Четыре тюменца отмечены наградами президента Российской Федерации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Благодарность главы государства объявлена ревизору движения отдела Тюменского центра организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО "Российские железные дороги" Ольге Гаркун; директору филиала акционерного общества "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-15" Артему Лопареву; водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 926" Сергею Трюхану.

Почетной грамотой президента России награжден профессор кафедры ФГБОУ "Тюменский индустриальный университет" Нурсаф Хайруллин.

Соответствующий указ 2 мая подписал президент России Владимир Путин.

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# благодарность , Владимир Путин , почетная грамота

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