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Президент России наградил медалью и почетными званиями пятерых тюменцев

Общество, 22:54 02 мая 2024

из Telegram-канала "Кремль. Новости" | Фото: из Telegram-канала "Кремль. Новости"

Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" удостоился монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций АО "Тюменская домостроительная компания" Александр Гребенкин.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" удостоилась тренер спортивной школы №3 Тюмени Татьяна Зиндяева.

Главный специалист отдела филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени Анатолий Сартаков получил звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации".

Званий "Заслуженный строитель Российской Федерации” удостоились генеральный директор ООО "Специализированный застройщик Реконструкция-2000" Михаил Вольфсон; монтажник строительных машин и механизмов АО "Тюменская домостроительная компания” Сергей Сухов; директор по строительству ООО "Проектно-строительная компания "Дом" Владимир Федоров.

Соответствующий указ 2 мая подписал президент России Владимир Путин.

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# Владимир Путин , медали , награды

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