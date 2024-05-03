Президент России наградил медалью и почетными званиями пятерых тюменцев
Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" удостоился монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций АО "Тюменская домостроительная компания" Александр Гребенкин.
Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" удостоилась тренер спортивной школы №3 Тюмени Татьяна Зиндяева.
Главный специалист отдела филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени Анатолий Сартаков получил звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации".
Званий "Заслуженный строитель Российской Федерации” удостоились генеральный директор ООО "Специализированный застройщик Реконструкция-2000" Михаил Вольфсон; монтажник строительных машин и механизмов АО "Тюменская домостроительная компания” Сергей Сухов; директор по строительству ООО "Проектно-строительная компания "Дом" Владимир Федоров.
Соответствующий указ 2 мая подписал президент России Владимир Путин.