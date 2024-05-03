Тюменцев зовут поучаствовать в интеллектуальной онлайн-игре "IQ: Великая Победа"

| Фото: со страницы Дениса Элькиса во ВКонтакте (архив) | Фото: со страницы Дениса Элькиса во ВКонтакте (архив)

Интеллектуальную онлайн-игру "IQ: Великая Победа" проведут для тюменских команд в рамках тематических мероприятий ко Дню Победы 8 мая. Она состоится в формате спортивного "Что? Где? Когда?", сообщают организаторы.

Запланировано три возрастных категории для старшеклассников, студентов и "без ограничения возраста". Участникам предложат 24 вопроса по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны. Победителям и призерам вручат дипломы.

Отметим, что все ответы команд зарегистрируют на сайте и проверит жюри в режиме реального времени. Длительность игры составит два часа. Начало запланировано на 14 часов по московскому времени.

Регистрация команд открыта со 2 мая на сайте. Здесь же будет проведена трансляция вопросов, организован сбор ответов и выставлены итоговые таблицы.

Положение об игре размещено по ссылке, также можно посмотреть видеоинструкцию.