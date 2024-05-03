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Тюменский водоканал установит 60 современных задвижек на сетях водоснабжения

Общество, 17:34 03 мая 2024

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

К плановым сезонным работам по замене и установке запорной арматуры на сетях водоснабжения крупного диаметра приступил тюменский водоканал. Уже установлено три задвижки на водопроводах диаметром 400 и 300 мм в границах улиц Широтная – Малая Боровская в Восточном административном округе, сообщают в пресс-службе компании.

Теперь в случае выполнения плановых или восстановительных работ будет значительно уменьшен район ограничения водоснабжения.

"Современные задвижки не подвержены коррозии, герметичны, а, следовательно, не требуют частого обслуживания, легче открываются и закрываются. Запорная арматура оснащена обрезиненным клином, который существенно повышает герметичность соединения", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Новая запорная арматура повышает надежность и качество водоснабжения областной столицы. За летний сезон "Росводоканал Тюмень" намерен установить 60 современных задвижек на сетях от 300 до 500 мм. Продолжится и реконструкция коммуникаций. В этом году в городе планируется построить и реконструировать более 17,5 км водопроводов.

Сейчас на обслуживании компании 1 тыс. 700 км сетей водоснабжения. Почти 80 % из них выполнены из современных полимерных материалов.

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# водоснабжение , Тюмень Водоканал

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