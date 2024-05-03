Компенсацию в 15 тысяч рублей заплатит администрация Бердюжского района укушенному собакой ребёнку

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 тыс. рублей заплатит администрация Бердюжского района ребёнку, пострадавшему от укуса бродячей собаки, об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов гражданского дела, 4 апреля 2023 года несовершеннолетний играл со своими друзьями на улице, неподалёку от них бегала собака, которая подбежала к ребенку и укусила его за ногу.

Прокуратура просила взыскать с администрации района компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей, однако представитель ответчика не согласилась с иском.

В своих возражениях она указала, что истец не представил доказательств, что покусавшая ребёнка собака была бесхозяйной. Суд вынес решение удовлетворить заявленные требования полностью и взыскал компенсацию.