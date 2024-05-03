Детский футбольный проект из Тобольска вошёл в пятёрку лучших в России

| Фото: «Формула футбола» | Фото: «Формула футбола»

Тобольская программа "Формула футбола" вошла в пятёрку лучших в номинации "Лучший проект для детей". Итоги национального этапа конкурса "Россия — футбольная страна" подвёл Российский футбольный союз.

В самой многочисленной номинации этого сезона - "Лучший проект для детей" - соревновались 114 проектов. В национальный этап вышли 22, среди которых и тобольская программа "Формула футбола".

Проекты оценивали легенды футбола, блогеры и спортивные журналисты, представители футбольной Медиалиги и шоу-бизнеса. Наравне с экспертными сотрудниками РФС в жюри вошли представители футбольной общественности.

Программа "Формула футбола" действует уже три года. Проект реализуется компанией СИБУР и администрацией Тобольска. В 2023 году проект охватил 16 школ города и более тысячи юных футболистов.