  • 3 мая 20243.05.2024пятница
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Детский футбольный проект из Тобольска вошёл в пятёрку лучших в России

Спорт, 12:36 03 мая 2024

«Формула футбола» | Фото: «Формула футбола»

Тобольская программа "Формула футбола" вошла в пятёрку лучших в номинации "Лучший проект для детей". Итоги национального этапа конкурса "Россия — футбольная страна" подвёл Российский футбольный союз.

В самой многочисленной номинации этого сезона - "Лучший проект для детей" - соревновались 114 проектов. В национальный этап вышли 22, среди которых и тобольская программа "Формула футбола".

Проекты оценивали легенды футбола, блогеры и спортивные журналисты, представители футбольной Медиалиги и шоу-бизнеса. Наравне с экспертными сотрудниками РФС в жюри вошли представители футбольной общественности.

Программа "Формула футбола" действует уже три года. Проект реализуется компанией СИБУР и администрацией Тобольска. В 2023 году проект охватил 16 школ города и более тысячи юных футболистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольск , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 03.05.2024Первенство по мотокроссу впервые пройдет в Тобольске
12:36 03.05.2024Детский футбольный проект из Тобольска вошёл в пятёрку лучших в России
08:28 03.05.2024Тюменцев приглашают на "Областную зарядку"
15:13 02.05.2024Воспитанники "Тюмени" одержали  две победы над красноярскими футболистами