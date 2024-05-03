В Ишимском районе убегавшие от автоинспекторов школьники-бесправники едва не утонули в кювете

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое 11-классников едва не утонули в кювете, скрываясь от автоинспекторов в Ишимском районе. Подростки без водительских прав ночью ездили по деревне, испугались наряда ДПС и попытались скрыться.

Доехав до соседней деревни, они поняли, что им не убежать и бросили автомобиль. Но убегая, школьники оказались в кювете с ледяной водой. Полицейские вытащили подростков из канавы, в которой они уже начали тонуть.

Беглецы не пострадали, на бесправника составлены протоколы за езду без водительского удостоверения и неподчинение требованию автоинспекторов.

Также на место происшествия вызвали родителей школьников. Мама водителя знала про автомобиль, который купил её сын, но не разрешала на нём ездить. Информацию о нарушении передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области