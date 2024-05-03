Мемориалы Тобольского района благоустроили ко Дню Победы

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

В преддверии Дня Победы в сельских поселениях Тобольского района облагородили территории обелисков и памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

По традиции неравнодушные граждане привели в порядок памятные места. Всего в Тобольском районе 32 объекта в память о погибших при защите Отечества.

Благоустройство памятника к празднику — это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью, отметили в администрации Тобольского района.