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Мемориалы Тобольского района благоустроили ко Дню Победы

Общество, 18:52 03 мая 2024

администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

В преддверии Дня Победы в сельских поселениях Тобольского района облагородили территории обелисков и памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

По традиции неравнодушные граждане привели в порядок памятные места. Всего в Тобольском районе 32 объекта в память о погибших при защите Отечества.

Благоустройство памятника к празднику — это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью, отметили в администрации Тобольского района.

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# День Победы , мемориал , памятники , Тобольский район

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