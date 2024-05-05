Благодатный огонь из Иерусалима самолетом доставили в Тобольск
Общество, 14:52 05 мая 2024
| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов
Самолет, который привез Благодатный огонь, прибыл ранним утром 5 мая в тобольский аэропорт Ремезов.
В субботу огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково". Из Москвы представители РПЦ развезли огонь в разные аэропорты страны, сообщает пресс-служба тобольского аэропорта.
В Тобольске благодатный огонь встречал отец Димитрий. Далее делегация отправилась в Ханты-Мансийск.