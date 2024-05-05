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Благодатный огонь из Иерусалима самолетом доставили в Тобольск

Общество, 14:52 05 мая 2024

пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

Самолет, который привез Благодатный огонь, прибыл ранним утром 5 мая в тобольский аэропорт Ремезов.

В субботу огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково". Из Москвы представители РПЦ развезли огонь в разные аэропорты страны, сообщает пресс-служба тобольского аэропорта.

В Тобольске благодатный огонь встречал отец Димитрий. Далее делегация отправилась в Ханты-Мансийск.

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# аэропорт , Тобольск

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