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В Тюмени согласовали проект реставрации дома Яши Шайчика

Общество, 14:37 06 мая 2024

Группа Музей воспоминаний Мы жили ВКонтакте | Фото: Группа Музей воспоминаний Мы жили ВКонтакте

Проектную документацию на полный комплекс ремонтно-реставрационных работ согласовали в отношении объекта культурного наследия "Жилой дом" по ул. Ленина, 47 в Тюмени. Эскиз опубликовал областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

телеграм-канал комитета культурного наследия Тюменской области | Фото: телеграм-канал комитета культурного наследия Тюменской области

Двухэтажный кирпичный дом-особняк построен в 1914 году по проекту архитектора Константина Чакина. Владелец дома до революции — Янкель Шайчик, торговавший меховыми и шубными изделиями, валенками и другой зимней обувью.

В начале 1920-х годов в доме открылась повивально-фельдшерская школа. В годы Великой Отечественной войны при школе работали краткосрочные курсы Красного креста. В 1954 году здесь расположилось медицинское училище.

Сейчас памятник архитектуры находится в собственности юридического лица.

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# памятники архитектуры , реставрация

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