9 600 личинок гибрида пеляди и чира выпустили в озеро Таволжан в Сладковском районе

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

9 тыс. 600 личинок гибрида пеляди и чира выпустили в озеро Таволжан в Сладковском районе. Зарыблением занимается "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство". Это первый выпуск молоди в текущем году, сообщает администрация района.

Пелчир более устойчив к заболеваниям. Для хозяйства важно также и то, что выживаемость сеголеток при выращивании в водоемах до пяти раз выше, чем у чира, а темп роста – до двух раз активнее, чем у пеляди.

Отметим, что "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство" строит акваферму по выращиванию радужной форели в станице Котляревской Кабардино-Балкарии. После выхода предприятия на полную мощность здесь планируют производить более 300 тыс. т рыбы в год.