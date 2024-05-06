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9 600 личинок гибрида пеляди и чира выпустили в озеро Таволжан в Сладковском районе

Экономика, 14:04 06 мая 2024

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

9 тыс. 600 личинок гибрида пеляди и чира выпустили в озеро Таволжан в Сладковском районе. Зарыблением занимается "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство". Это первый выпуск молоди в текущем году, сообщает администрация района.

Пелчир более устойчив к заболеваниям. Для хозяйства важно также и то, что выживаемость сеголеток при выращивании в водоемах до пяти раз выше, чем у чира, а темп роста – до двух раз активнее, чем у пеляди.

Отметим, что "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство" строит акваферму по выращиванию радужной форели в станице Котляревской Кабардино-Балкарии. После выхода предприятия на полную мощность здесь планируют производить более 300 тыс. т рыбы в год.

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# рыбоводство , Сладковский район

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