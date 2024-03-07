Тюменские рыбоводы строят акваферму по выращиванию форели в Кабардино-Балкарии

| Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова | Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова

Тюменские рыбоводы строят акваферму по выращиванию радужной форели в станице Котляревской Кабардино-Балкарии. После выхода предприятия на полную мощность здесь будут производить более 300 тыс. т рыбы в год.

Как сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем Telegram-канале, реализует проект Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство - одно из крупнейших в Тюменской области. В производство вложат около 150 млн рублей. А это – восемь открытых бассейнов для рыбы, 300-метровый подающий канал и административно-бытовой комплекс.

А на днях здесь состоялся тестовый запуск форели. Глава выразил уверенность в том, что предприятие поспособствует развитию рыбоводческой отрасли.