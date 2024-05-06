Отопительный сезон завершится в Тюмени 8 мая

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Отопительный сезон завершится в Тюмени 8 мая. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Решение принято на основании долгосрочного прогноза погоды - устанавливается положительная температура воздуха. Об этом доложил на заседании коллегии заместитель мэра Владимир Кильтау.

"С этой даты оборудование на источниках и сетях теплоснабжения будет поэтапно переведено на летний режим работы. Также все управляющие организации проинформированы о необходимости перевода работы внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов на летний режим", - отметил Руслан Кухарук

В 2024 году АО "УСТЭК" запланированы: замена 10,9 км сетей теплоснабжения и ГВС; реконструкция двух муниципальных котельных; строительство около 5 км новых сетей.