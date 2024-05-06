  • 6 мая 20246.05.2024понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Отопительный сезон завершится в Тюмени 8 мая

Общество, 19:57 06 мая 2024

Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Отопительный сезон завершится в Тюмени 8 мая. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Решение принято на основании долгосрочного прогноза погоды - устанавливается положительная температура воздуха. Об этом доложил на заседании коллегии заместитель мэра Владимир Кильтау.

"С этой даты оборудование на источниках и сетях теплоснабжения будет поэтапно переведено на летний режим работы. Также все управляющие организации проинформированы о необходимости перевода работы внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов на летний режим", - отметил Руслан Кухарук

В 2024 году АО "УСТЭК" запланированы: замена 10,9 км сетей теплоснабжения и ГВС; реконструкция двух муниципальных котельных; строительство около 5 км новых сетей.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отопительный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:00 06.05.2024Дамбы и насыпи на реках Тюменской области находятся под круглосуточным контролем
21:46 06.05.2024Рыбаки попытались проехать к Иртышу по дамбе в Уватском районе
20:43 06.05.2024Ретропоезд "Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 20 мая
20:20 06.05.2024Началось восставновление электричества в домах в селе Абатское, отключенных из-за паводка