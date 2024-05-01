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Четыре истории прислали тюменки для съемок в документальном сериале о женщинах в мужских профессиях

Общество, 12:02 10 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре истории прислали тюменки для съемок в документальном сериале о женщинах в мужских профессиях. Это автомаляр, охранник четвертого разряда, водитель общественного транспорта и аудитор по кибербезопасности.

"Пока прошел этап прединтервью, согласованы две героини. Сейчас мы договариваемся о дате и времени съемки, старт планируется уже на следующей неделе. При этом прием историй мы продолжаем", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" режиссер сериала Анна Журавлева.

Всего планируется выпустить пять серий, каждая из них – это рассказ о буднях одной женщины, работающей в сфере, конвенционально считающейся мужской. Хронометраж - до 15 минут. По задумке авторов планируется выпускать по одной серии в месяц, начиная с июня.

Оставить заявку на участие можно через форму на сайте Moi-portal.ru.

Напомним, что для Анны Журавлевой съемки станут дебютом. Проект даст уникальную возможность поделиться личным опытом. Героини фильма могут стать примером для девочек-подростков и молодых девушек, через призму собственного опыта показать, что все возможно, если упорно и целенаправленно идти к мечте.

Виктория Макарова

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# женщины , сериал , съемки

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