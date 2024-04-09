Документальный сериал о женщинах в мужских профессиях снимут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный сериал о женщинах, работающих в сферах, считающихся мужскими, начнут снимать в Тюменской области в апреле - мае. Сейчас авторы в поиске героинь.

"Каждый проект делает уникальным его герой со своими конфликтами, особенностями. Да, эта тема много где освещалась, выходило много разного контента, но каждая картина уникальна во многом из-за того, как ты расскажешь эту историю. Самое важное, что у режиссера Анны Журавлевой, для которой съемки станут дебютом, есть интерес снимать на эту тему. Когда человек горит идеей, то абсолютно не важно сколько и чего уже было снято", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" продюсер сериала Дмитрий Колобов.

Как отмечают авторы, проект дает уникальную возможность поделиться личным опытом. Героини фильма могут стать примером для девочек-подростков и молодых девушек, через призму собственного опыта показать, что все возможно, если упорно и целенаправленно идти к мечте. Каждая серия послужит напоминанием о том, что часто все ограничения лишь в голове.

Стать участницами могут женщины-водители такси, водители общественного транспорта, дальнобойщицы, женщины в авиации, женщины-автослесари, гонщицы, женщины в армии, на флоте и другие. В сериале покажут их работу, расскажут, почему они занимаются этим делом и как борются со стереотипами. Важное условие - необходимо проживать в Тюменской области.

Заявки принимают по ссылке. Съемки продолжатся до сентября.

Виктория Макарова