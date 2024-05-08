Тюменские байкеры откроют мотосезон 11 мая

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Мотосезон откроют в честь Дня Победы на площади у Тюменского технопарка 11 мая. Начало запланировано на 11 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

С приветственным словом выступит представитель ГИБДД, а также президент тюменского мотоклуба "Сибирские ястребы" Сергей Кирюха.

Кроме этого, с 11 часов 30 минут перед жителями и гостями города выступят музыкальные коллективы города. В финале открытия запланирован песенный флешмоб "Россия".