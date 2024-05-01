В Тюмени после дождей и снега вновь "запылила" береза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 зерен выявили в пыльцевой ловушке воздуха в Тюмени. Это означает, что после дождей и снегопада областная столица возвращается в "оранжевую" зону по количеству пыльцы в воздухе.

"Снег аллергикам не помог! Увы! Уже к понедельнику все показатели пыльцевой активности восстановились, и сразу до высоких значений. Оранжевый уровень - это уже яркие симптомы поллиноза у чувствительных людей: ринит, слезотечение, зуд, кашель", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор Общества аллергологов Тюмени, завотделением Центра аллергии и астмы "Парацельс", врач аллерголог-иммунолог Юлия Яснова.

По данным медцентра, в первые числа мая в воздухе выявили 517 зерен пыльцы березы. 3 числа – ноль, а далее начался рост и 6 мая - уже 255. Остальные древесные, в частности клен, постепенно отцветают – 12 зерен пыльцы, орешника – 26.

Вместе с тем, снег все же повлиял на наличие в воздухе плесневых грибков. До снегопада обнаружили 20 зерен, после сохранялись нулевые отметки, за исключением 5 мая. Тогда их концентрация вернулась к исходному значению.

Отметим, что данные приводятся исходя из содержания пыльцы в одном кубометре воздуха. Улавливает их пыльцевая станция, которая в 2024 году работает уже девятый сезон. Это совместный проект "Парацельса" и ученых Тюменского государственного университета. Собранная информация публикуется в виде мониторинга, в котором указана концентрация в воздухе пыльцы деревьев, травы, злаков и грибки.

В центре уточнили, что не стоит мониторинг воспринимать как прогноз погоды: медцентр публикует уже сложившийся факт. К сожалению, нельзя точно спрогнозировать, какой будет сезон пыления. Но можно взять статистику фактической концентрации пыльцы за прошлые годы, наложить ее на прогноз погоды в текущем году. Если в прогнозе тепло и сухо - стоит ожидать пыльцу, в дожди и холода сезон пыльцы смещается на более теплое время.

Оксана Корнеенкова