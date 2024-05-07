В Тюмени обсудят развитие семейного предпринимательства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"День предпринимателя-2024. Земля больших семей" состоится в Тюменском технопарке 29 мая. Форум посвятили развитию семейного предпринимательства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На событии поговорят о формировании и развитие брендов семейных компаний, их юридических рисках, вызовах, о подготовке и воспитании нового поколения управленцев компаний. Также обсудят модель управления семейными компаниями, формирование HR-стратегии.

В России более 70% предпринимателей развивают семейный бизнес в таких направлениях, как IT, гостеприимство, общественное питание, дизайн, креативные индустрии и других.

Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробности по телефону: 8-982-932-10-19. Регистрация открыта по ссылке.