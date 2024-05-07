Тюменца ждет суд за убийство соседа в многоэтажке на ул. Беляева

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего 28-летнего соседа в многоэтажке на ул. Беляева, будут судить в Тюмени. Инцидент произошел в конце марта на лестничной площадке, сообщает Следственный комитет Тюменской области.

По версии следствия, во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее пяти ударов в грудь и лицо. От полученных ранений мужчина скончался в скорой помощи по дороге в больницу.

Накануне следствие было завершено, доказательная база направлена в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого будут судить по статье 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.