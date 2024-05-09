Двое мужчин погибли на пожаре в Ишимском районе

| Фото: управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

Двое мужчин погибли на пожаре в Ишимском районе, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре частного жилого дома в д. Савина на ул. Латынцева поступило 9 мая 2024 года в третьем часу ночи. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем.

Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Погибли двое мужчин.

‍В ликвидации пожара было задействовано две спецмашины и семь человек. Причина устанавливается.