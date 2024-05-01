76 учителей математики готовы принять в школы Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Образовательные организации Тюменской области готовы принять 76 учителей математики, 47 - иностранного языка, 15 — биологии, 5 — физкультуры. В школах ждут 19 преподавателей начальных классов.

В банке вакансий службы занятости Тюменской области более 23,3 тысячи предложений для трудоустройства. Более 2,2 тысячи приходится на сферу образования, с учетом строительства новых школ и детсадов тенденция объяснима.

Высокий спрос и на воспитателей, сейчас для них есть 124 вакансии. Еще 26 человек смогут трудоустроиться младшими воспитателями, восемь — воспитателями в ясли. Кроме того, открыты вакансии для 38 преподавателей в колледжах и вузах, восьми преподавателей профобучения, шести мастеров производственного обучения, трех доцентоов, 27 тьютеров, пишет "Вслух.ру".

В помощь соискателям интерактивный сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.