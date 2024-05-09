Митинг "Память сильнее времени" проходит в Викулово

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Митинг "Память сильнее времени" проходит в Викулово. Жители района возложили цветы к Вечному огню. В центре села организовали интерактивную площадку, на которой 125 г хлеба - столько полагалось жителям блокадного Ленинграда на сутки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: t.me/moiposelok | Фото: t.me/moiposelok

Праздничные мероприятия в День 79-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит и в Голышманово. Минутой молчания викуловчане почтили народный подвиг у обелиска Воинской славы. Мероприятия продолжились на центральной площади посёлка, где действуют интерактивные площадки и фотозоны. Гостей праздника угощают горячей солдатской кашей. А через несколько минут начнётся концерт группы "Россияне".