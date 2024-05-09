Более 20 ретроавтомобилей выставили на бульваре Гостеприимства в Тюмени 9 мая

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 20 ретроавтомобилей выставил клуб "Ретро-классика" на бульваре Гостеприимства, у отеля Vostok, в Тюмени 9 мая. Посмотреть выставку можно до 14 часов.

Любители раритетных машин демонстрируют транспорт на этой площадке с 2018 года.

“Здесь представлено 23 автомобиля и один мотоцикл. Машин у нас больше, но площадка не позволяет выставить их. Из самых старых моделей - “Газ-67”, который начали выпускать с 1942 года, “Победа”, ГАЗ-21 “Волга”. Дальше возрастные – начиная от “Москвичей”, “Запорожцев” и “Жигулей”. Людей всегда море. Ребятишки фотографируются, подходят, спрашивают про автомобили”, – сказал один из создателей клуба “Ретро-классика” Игорь Кощеев.

Он отметил, что движение любителей ретроавтомобилей в Тюмени растет, этому, в том числе, способствуют такие мероприятия. Клуб насчитывает около 40 человек. Один участник может владеть сразу несколькими автомобилями.

“Только что подходили люди, спрашивали про машины. Мужчина сказал, что сын купил "Победу", глядя на участников вашего клуба. Просили подсказать, что дальше делать”, – добавил Игорь Кощеев.

Кроме того, на бульваре Гостеприимства звучат песни военных лет, угощают солдатской кашей.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова