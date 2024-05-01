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В музее тюменского ЦУМа откроют выставку о миротворческих миссиях России

Общество, 18:44 10 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку, посвящённую миротворческим миссиям России, готовят в музее тюменского ЦУМа. Пока здесь можно познакомиться с экспозицией о Великой Отечественной войне и оружии Победы, сообщает городской департамент потребительского рынка.

"Сейчас находится на реставрации советская винтовка 30-х годов. В музее представлены подлинные экспонаты холодного и огнестрельного оружия 19-20 веков, у посетителей есть уникальная возможность буквально прикоснуться к истории. Всегда радуют коллективные экскурсии. Нас уже посещали учащиеся Президентского кадетского училища, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и проживающие в центре "Семья". Проводим в школах выездные выставки "Честь Русского мундира", через оружие рассказываем о различных периодах в истории страны", - рассказал руководитель музея Алексей Патенко.

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