В музее тюменского ЦУМа откроют выставку о миротворческих миссиях России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку, посвящённую миротворческим миссиям России, готовят в музее тюменского ЦУМа. Пока здесь можно познакомиться с экспозицией о Великой Отечественной войне и оружии Победы, сообщает городской департамент потребительского рынка.

"Сейчас находится на реставрации советская винтовка 30-х годов. В музее представлены подлинные экспонаты холодного и огнестрельного оружия 19-20 веков, у посетителей есть уникальная возможность буквально прикоснуться к истории. Всегда радуют коллективные экскурсии. Нас уже посещали учащиеся Президентского кадетского училища, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и проживающие в центре "Семья". Проводим в школах выездные выставки "Честь Русского мундира", через оружие рассказываем о различных периодах в истории страны", - рассказал руководитель музея Алексей Патенко.