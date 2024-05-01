Новые факты о бронепоезде "Патриот" обнаружили ишимские музейщики

| Фото: t.me/Glava_Ishim | Фото: t.me/Glava_Ishim

История построенного в годы Великой Отечественной войны в Ишиме бронепоезда "Патриот", обрастает" новыми фактами. В апреле 2024 года сотрудники отдела по обеспечению хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов МКУ "Управление имуществом и земельными ресурсами Ишима" в координации с Ишимским музейным комплексом им. П.П. Ершова провели поисковую работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО).

Наталья Генералова и Лариса Оленькова изучали документы об истории строительства бронепоезда "Патриот" в депо ст. Ишим в период 1941–1945 гг. Это техническая документация: эскизы, схемы, чертежи, технические характеристики, фотодокументы, акты приёма-передачи и акты сдачи в эксплуатацию бронепоезда и т.д. Помимо ряда материалов, которые будут использованы в дальнейшей научно-исследовательской и популяризаторской деятельности, архивисты выявили два ценных графических документа. Это эскиз и габаритные размеры площадки ПВО бронепоезда "Патриот" и габаритные размеры построенного в депо Ишим бронепаровоза.

Также они установили прежде неизвестный исторический факт: после того, как в апреле 1944 года бронепоезд № 742 "Патриот" с бронепаровозом серии Ов № 4067 убыл для расформирования, его боевой путь не закончился. Перевооружившись, он в марте 1945 года вошёл в состав 66-го ОДБП и отправился на Дальний Восток для участия в боях с Японией. Общение с коллегами помогло ишимцам определить вектор дальнейших поисков в центральных архивах страны. Возможно, в результате их работы, появятся новая информация об облике и истории бронепоезда "Патриот", пишет tmn.aif.ru.