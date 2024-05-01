Шестилетний мальчик и его мама пострадали в ДТП на Салаирском тракте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Nissan и ее шестилетний сын пострадали в ДТП на 6-м км Салаирского тракта в Тюмени. 10 мая 35-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила Opel.

По предварительным данным, от удара Opel отбросило на автомобиль Daewoo. Мальчик сидел за заднем пассажирском сиденье, в детском удерживающем устройстве, пристёгнутый ремнями безопасности.

У обоих - травмы головы. Обстоятельства ДТП выясняются.