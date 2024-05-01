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Китайский язык становится востребованным у работодателей, считают тюменцы

Общество, 09:49 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой опрошенный тюменец считает, что этот язык может сыграть значимую роль в росте по службе. Такие данные приводят специалисты сервиса SuperJob.

Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза. Полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки.

На вопрос о предпочтительном языке для карьеры 48% тюменцев назвали английский, пишет Вслух.ру.

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# иностранные языки , работа

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